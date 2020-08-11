Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

АПЛ «Курск»: в Мурманске вспоминают погибший подводный крейсер

Вести.Ru05:13
Новая газета

Как утонул «Курск» и кто в этом виноват. Итоги 20 лет расследования за 3 минуты. Видео

Новая газета03:27
Lenta.ru

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Lenta.ru17:34
Царьград

«Курск» погубила чужая подлодка: Вице-адмирал озвучил собственную версию трагедии

Царьград01:47
Комсомольская правда

Вице-адмирал, первым обнаруживший место катастрофы: На «Курске» люди 4 - 5 часов были живы

Комсомольская правда19:04
РИА Новости

Не вернувшиеся с глубины. Почему не смогли спасти экипаж «Курска»

РИА Новости01:00
Московский Комсомолец

20 лет «Курску»: «Было полное опустошение»

Московский Комсомолецвчера в 12:15
Голос Правды

Сегодня 20 лет гибели ракетного крейсера «Курск»

Голос Правды02:54

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
83

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
106

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
17

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
649

Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
135

Гергиев заявил об угрозе обрушения Мариинки из-за метро «Театральная»

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев раскритиковал планы по строительству выхода с будущей станции метро «Театральная» на одноименную площадь в центре Петербурга.
Peterburg2.ru04:53
21

Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
233