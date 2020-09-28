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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

СМИ раскрыли детали российского плана восстановления экономики на 6,4 трлн рублей

БИЗНЕС Online01:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Forbes

План восстановления экономики России подорожал на четверть

Forbes03:40
Телеканал 360°

Утвержден общенациональный план восстановления экономики — СМИ

Телеканал 360°21:15
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Раскрыта истинная точность российского ГЛОНАСС

Газета, раскрывая истинную точность российской системы, отмечает, что атмосфера ухудшает сигнал с космического аппарата минимум в два раза, поэтому реальная точность ГЛОНАСС «под открытым небом в чистом поле» составляет около 2,5 метра, а в «городских условия» — 5-10 метров.
Lenta.ru03:33