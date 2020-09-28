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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Утвержден общенациональный план восстановления экономики — СМИ

Телеканал 360°21:15
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
БИЗНЕС Online

СМИ раскрыли детали российского плана восстановления экономики на 6,4 трлн рублей

БИЗНЕС Online01:11
Газета.Ru

«Ъ»: план восстановления российской экономики утвержден

Газета.Ru03:49
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

В Петербурге пассажир упал на пути в метро

Движение поездов от станции метро "Улица Дыбенко" до "Площади Александра Невского-2" на четвертой линии метро в Санкт-Петербурге было приостановлено из-за падения пассажира на пути, сообщили журналистам в пресс-службе подземки.
ТАСС03:35

Мосгорсуд закрыл уголовное дело прокурора об избиении полицейского

При рассмотрении апелляции Мосгорсуд отменил приговор районного суда, прекратил уголовное дело Мыльникова и назначил ему "меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 рублей".
Интерфакс03:50

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
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В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ru03:45
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Бочаров поручил проверить эффективность мер против коронавируса

Как сообщает пресс-служба главы области, Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации провести анализ эффективности действующих мер против коронавируса и разработать новые комплексные предложения по профилактике заболеваемости, а также ограничительным и контрольным мероприятиям.
Волгоградская правда03:31
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