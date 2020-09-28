Власти объявили о закрытых из-за коронавируса омских школах

Как сообщили в министерстве, география карантина по ОРВИ: Исилькульский, Калачинский, Нововаршавский, Полтавский, Омский районы и город Омск, однако закрытых школ на карантин по ОРВИ нет, как и детских садов.