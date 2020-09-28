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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Утвержден общенациональный план восстановления экономики — СМИ

Телеканал 360°21:15
Право.ру

Обзор СМИ за 28 сентября

Право.ру01:21
БИЗНЕС Online

СМИ раскрыли детали российского плана восстановления экономики на 6,4 трлн рублей

БИЗНЕС Online01:11
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия
РИА Новости20:02
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Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении
РИА Новости22:51
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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Власти объявили о закрытых из-за коронавируса омских школах

Как сообщили в министерстве, география карантина по ОРВИ: Исилькульский, Калачинский, Нововаршавский, Полтавский, Омский районы и город Омск, однако закрытых школ на карантин по ОРВИ нет, как и детских садов.
РИА СуперОмск00:35
49

Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как первоочередных, так и долгосрочных мер.
РИА Новостивчера в 13:33
6

В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — приводит телеканал слова из обращения.
Известия01:12
6

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
24

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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