Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Утвержден общенациональный план восстановления экономики — СМИ

Телеканал 360°21:15
Право.ру

Обзор СМИ за 28 сентября

Право.ру01:21
БИЗНЕС Online

СМИ раскрыли детали российского плана восстановления экономики на 6,4 трлн рублей

БИЗНЕС Online01:11
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха
ФАНвчера в 00:16
6

Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
147

ВШЭ сообщила о сокращении среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс в России сократился на 6,1%, сообщили исследователи Высшей школы экономики в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
Общественная служба новостей26 сентября в 06:14
71

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
717

Армия Азербайджана освободила выгодные высоты вокруг села Талыш

Как сообщила пресс-служба министерства обороны АР в понедельник, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, Армия Азербайджана продолжает контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха.
Sputnik Азербайджан01:49

Роскачество нашло следы антибиотика в клубничных йогуртах

Роскачество представило результаты исследования клубничных йогуртов ряда торговых марок, которые можно найти в российских магазинах - согласно этому исследованию, в продукции Valio и Danone были обнаружены следовые количества антибиотиков, говорится в сообщении организации.
РИА Новости01:30
1

В Камчатском крае отправлены в отставку пять членов правительства

Свои посты покинули первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, врио заместителя председателя правительства Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и врио министра культуры Светлана Айгистова.
Коммерсантъ21:34
37