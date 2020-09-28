Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Согласно результатам исследования «СберАвтопарка» и Russian Automotive Market Research, быстрее всего обесцениваются компактные модели SUV-сегмента, а именно Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.