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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Телеканал 360°

План восстановления экономики утвердили в России. Кому он поможет?

Телеканал 360°08:13
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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В России показали конкурента Tesla и Nikola

Российская компания Drive Electro показала электрогрузовик Moskva, который должен стать конкурентом аналогов от американских Tesla и Nikola, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с презентации.
Lenta.ru08:00

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Новая часть «Бората» получила очень длинное название

Вторая часть картины получила очень длинное и весьма странное название — Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Live2407:52
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Колосков прокомментировал вызов Жирова в сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов в состав сборной России на октябрьские матчи Лиги Наций защитника Александра Жирова из клуба второй Бундеслиги «Зандхаузен».Я еще не видел состава сборной, не успел ознакомиться и впервые слышу эту фамилию.
Soccer.ru07:40