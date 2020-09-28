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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
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ТАСС

Власти планируют достичь целей плана восстановления экономики до декабря 2021 года

ТАССвчера в 11:36
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Эксперты «СберАвтопарка» и агентства Russian Automotive Market Research провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, какие модели авто быстрее всего дешевеют на рынке через 3 года после приобретения.
Тарантас Ньюсвчера в 12:27
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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