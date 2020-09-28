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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Телеканал 360°

Утвержден общенациональный план восстановления экономики — СМИ

Телеканал 360°21:15
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России
РИА Новостивчера в 12:31

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
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Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу для Netflix

Британские СМИ со ссылкой на источники в окружении герцогов Сассекских сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл согласились на съемки в новом реалити-шоу для платформы Netflix, с которой недавно подписали многолетний контракт на £112 миллионов.
Super.ru06:25

Запрет въезда на Украину для иностранцев перестал действовать

Запрет иностранцам на въезд на Украину, введенный из-за коронавируса, перестал действовать в понедельник, заявил РИА Новости представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
РИА Новости05:26
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