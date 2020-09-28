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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Простое взаимодействие»: депутат ГД назвал плюсы нового плана восстановления экономики

Телеканал 360°09:23
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфакс04:11
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъ17:55
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАСС03:01
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ru02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвы21:07
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМ03:08

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Минобороны Армении: все атаки Азербайджана в Карабахе отражены

Ереван, 28 сентября 2020, 16:40 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются на северном и южном направлениях, все атаки ВС Азербайджана успешно пресечены, заявил 28 сентября журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
REGNUM09:40

Карабах заявил, что Азербайджан потерял в бою десять танков

"На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости09:43
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известия03:18
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Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
Известия09:11
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPost08:00
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С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий

С 1 октября пособия и выплаты на детей будут поступать: или на карты «Мир», или на счета, к которым не привязаны карты, или почтовым переводом (кроме ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка), Что делать и куда обращаться гражданам: Если у вас уже есть карта «Мир», на которую вы получаете выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно.
Udm-Info09:20