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Lenta.ru
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Общенациональный план восстановления российской экономики, утвержденный правительством, стал дороже, чем предполагалось. Стоимость мероприятий, которые следует провести до конца 2021 года, составит 6,4 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАССвчера в 03:01
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55

Штрафы за ДТП в нетрезвом виде предложили поднять до 3,5 млн рублей

Помимо лишения свободы, специалисты компаний AVG Legal, VvCube и «Дело жизни» считают необходимым ввести штраф в размере 2–2,5 млн рублей за аварии со смертельным исходом, совершенные нетрезвым водителем.
Известия17:34
9

На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
Интерфакс21:44
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известиявчера в 13:30
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Угольщики предлагают расширить Восточный полигон вдвое

Эксперт подчеркивает, что, несмотря на декларации ОАО РЖД по замещению угля, он остается базовым грузом для Восточного полигона в горизонте 2030 года, однако планы расширения инфраструктуры должны учитывать несколько развилок.
Коммерсантъвчера в 17:55
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Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
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Кабмин Чехии рассмотрит вопрос о введении режима ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии проведёт в среду, 30 сентября, внеочередное заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о введении в республике режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
RT на русском19:02