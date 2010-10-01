Экономика
КоммерсантъВосстановления жилищного рынка придется ждать годами
Восстановления жилищного рынка придется ждать годами Из-за пандемии COVID-19 почти 60% девелоперов, чьи акции или облигации торгуются на бирже, в июле снизили объемы строительства.
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Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Общество
Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассекретила роман с экс-солистом Quest Pistols
Актриса перестала скрывать новые отношения после тяжелого развода. Ирина Горбачева три года была замужем за Григорием Калининым.
Радио Комсомольская правда 02:13
Кино
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
РИА Новости вчера в 14:34
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru вчера в 21:48
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 01:29
Политика
Трамп: США сократят численность контингента в Афганистане до 4 тысяч
Соединенные Штаты намерены сократить численность воинского контингента в Афганистане.
Газета.Ru 00:24
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
На содержание Медведева хотят потратить 1,7 миллиарда рублей
Обеспечение деятельности зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева может обойтись федеральному бюджету в 1,7 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Политсовет 01:14
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
RT на русском 01:17
Шоу-бизнес
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 11:06
Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»
Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков.
РБК 01:30
Армия и оружие
ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия
Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по позициям сирийских военных
Ранее SANA сообщило, что сирийские комплексы ПВО отражают атаку в небе в районе Дамаска.
RT на русском вчера в 16:45
Общество
Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
Повышенные дозы облучения радоном зафиксированы в Республике Тыва, Ставропольском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной и Иркутской областях.
РБК 00:44
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Политика
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 15:01
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» в среду обсудит допэмиссию
"Аэрофлот" сообщил, что совет директоров авиакомпании в среду обсудит увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций.
Интерфакс 02:06
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Гаджеты
Названы причины неполной зарядки смартфона
Причинами, по которым смартфон не может зарядиться полностью, могут быть дефекты зарядного провода или самого гаджета, а также проблемы в операционной системе, рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Газета.Ru 01:56
Происшествия
Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым
ТАСС вчера в 12:12