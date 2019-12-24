Жертвами Манюрова, устроившего стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря, стали двое силовиков.

с чего всё началось

Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии. Источник заявил, что Манюров прошел к месту стрельбы около 100 метров от здания на Мясницкой улице, где находился языковой центр.

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