Происшествия
Lenta.ruВосстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы. Картину событий перед нападением на силовиков восстановил «Московский комсомолец».
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с чего всё началось
Жертвами Манюрова, устроившего стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря, стали двое силовиков.Московский Комсомолец10:58
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