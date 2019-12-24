Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВосстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы. Картину событий перед нападением на силовиков восстановил «Московский комсомолец».
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с чего всё началось

Восстановлены последние часы террориста с Лубянки Манюрова

Жертвами Манюрова, устроившего стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря, стали двое силовиков.
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Что делал стрелок с Лубянки в последние часы своей жизни

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News.ru15:18

Восстановлены последние часы жизни стрелка с Лубянки

Взгляд.ру12:34

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Lenta.ru12:59

Стрелок с Лубянки зашел в школу английского за полчаса до бойни

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