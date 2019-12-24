Жертвами Манюрова, устроившего стрельбу у зданий ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря, стали двое силовиков.

с чего всё началось

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы. Картину событий перед нападением на силовиков восстановил «Московский комсомолец».

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