Экономика

ВедомостиВедомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

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Титов: дело по Baring Vostok следует прекратить

ТАСС08:21

Банк «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Коммерсантъ07:16

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Ведомости05:53

«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви

РБК06:22

«КоммерсантЪ»: Уголовное дело против американского инвестора Майкла Калви могут прекратить

Эхо Москвы03:01

«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении дела Калви

Forbes01:58

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Интерфакс00:30
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Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Российская газета 08:13
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Политика

В Кремле прокомментировали акции в поддержку осуждённого Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции в поддержку актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
RT на русском 07:19
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Происшествия

СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 08:47
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Происшествия

СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.
RT на русском 04:29
Шоу-бизнес

Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик

Игромания.ру 07:32
Происшествия

В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» возник крупный пожар

РИА Новости 07:59
Футбол

Sky Sports: «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов-2023

На следующей неделе УЕФА должен утвердить стадион «Уэмбли» в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2023 года, утверждает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 08:16
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Наука

Три мутации в геноме эболавируса позволили вакцинировать макак

Американские ученые смогли сделать яванских макаков устойчивыми к лихорадке Эболы.
N+1 05:51
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Происшествия

Два человека погибли при крушении самолёта ВВС у побережья Испании

ВВС Испании сообщили, что два человека погибли при крушении учебного самолёта у побережья Испании.
RT на русском 07:17
Армия и оружие

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Космос

Первая межзвездная комета оказалась похожа на кометы Солнечной системы

N+1 вчера в 04:08
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости 05:13
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Киберспорт

Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Авто

Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году

Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости 16 сентября в 01:28
Фигурное катание

Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
ТК Звезда вчера в 14:28
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Общество

В Подмосковье нашли свалку с копиями паспортов граждан

В Подмосковье местные жители обнаружили свалку, на которой вместо обычных отходов и мусора валялись персональные данные людей с копиями паспортов и доверенностями на использование их личных документов.
РЕН ТВ 06:18
Происшествия

Полковник-миллиардер из ФСБ начал сотрудничать со следствием

Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием.
Накануне.Ru 07:50
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине

РБК 08:34
Политика

Крымский и украинские журналисты столкнулись перед совещанием ОБСЕ

В ходе небольшой словесной перепалки, к которой присоединилась еще один корреспондент АТР, украинская сторона пыталась узнать у Макаря, почему на полуострове притесняют крымских татар.
Примечания вчера в 02:29
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