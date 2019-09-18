Экономика

ВедомостиВедомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

«Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн, не говоря уже о 3,8 млрд (если такая оценка есть в природе) и после этого комментировать экспертизу», — добавил он. Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok.
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

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Шохин и Родзянко прокомментировали результаты независимой экспертизы по делу Калви

Коммерсантъ05:48

Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАССвчера в 16:28

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РБКвчера в 17:07

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

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Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

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«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении дела Калви

Forbes01:58
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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