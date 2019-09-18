Экономика
Ведомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok
Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
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Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 07:05
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Суд освободил Губайдулина из-под стражи
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Путин обсудил с саудовским наследным принцем атаки дронов на НПЗ
RT на русском 06:48
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Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.
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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва опять в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации за налоговый маневр.
Газета.Ru 16 сентября в 08:33
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют день рождения своих двойняшек
По поводу дня рождения Максим Галкин разместил умилительное видео, где в окружении воздушных шариков и всяческих поздравлений очаровательные Гарри и Лиза танцуют под аккомпанемент своей мамы.
Комсомольская правда 07:21
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Авто
В Петербурге вырастет плата за эвакуацию на штрафстоянки
С будущего года базовый тариф на эвакуацию легковых автомобилей в Петербурге вырастет. увеличится и тариф для пребывания транспортных средств на автостоянке.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:36
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов считал, что сын Юлии Меньшовой отстает в развитии
Впервые матерью Юлия Меньшова стала в 1997 году, когда у нее родился сын.
Актуальные Новости 02:40
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
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Матвиенко осталась сенатором от Петербурга
Lenta.ru 04:49
Происшествия
Суд изъял 1,7 тыс. объектов недвижимости у экс-главы Клинского района
Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".
Интерфакс вчера в 09:12
Космос
Российские ученые запатентовали систему уборки космического мусора
Ученые МГТУ имени Баумана спроектировали и запатентовали систему уборки космического мусора с земной орбиты.
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Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Общество
Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот
На 12-м километре Челябинского тракта в поселке Первомайском потерялся лысый кот в татуировках.
ТагилСити.ру 06:54
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru вчера в 04:06
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Гаджеты
Sapphire представила Nitro + Radeon RX 5700 XT
Sapphire заявляет об энергопотреблении в 265 Вт. Питание карты осуществляется с помощью 8-контактного и одного 6-контактного разъема.
Megaobzor.com вчера в 16:52