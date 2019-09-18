Экономика

ВедомостиВедомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

Подробнее о событии

«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви

РБК06:22

Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАССвчера в 16:28

Банк «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Коммерсантъ07:16

«КоммерсантЪ»: Уголовное дело против американского инвестора Майкла Калви могут прекратить

Эхо Москвы03:01

«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении дела Калви

Forbes01:58

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Интерфакс00:30

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Ведомости05:53
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Здоровье

В Астрахани парк судоверфи имени Кирова реконструируют раньше срока

Астрахань FM 06:53
Гаджеты

Открыт предзаказ на iPhone 11 и Apple Watch 5

Apple Watch series 5 Как и обещали во время презентации, предзаказ на iPhone 11 стал доступен 18-го сентября.
ITZine.ru вчера в 23:30
Космос

Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

РБК 06:14
Происшествия

На российских пограничников напали браконьеры из КНДР

В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия

На Урале мужчина получил пожизненный срок за серию преступлений

РИА Новости 07:04
Политика

План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru 03:58
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.
Lenta.ru 05:50
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Политика

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве

Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество

Ургант назвал приговор Устинову решением Страшного суда

Lenta.ru 04:40
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ

Российская газета 07:29
Происшествия

Суд освободил Губайдулина из-под стражи

РИА Новости 05:13
Здоровье

В Счетной палате предложили ввести новые медкарты для россиян

Например, чтобы увидеть эффект от нацпроекта "Демография" в медицинских учреждениях можно ввести карты здорового образа жизни, предложил он.
Российская газета вчера в 20:15
Здоровье

Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию

Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.
Вести.Ru 05:49
Армия и оружие

В Европе «научились» уничтожать «Панцирь-C1» и С-400

В Европе «научились» уничтожать российские «Панцирь-C1» и С-400.
Актуальные Новости 15 сентября в 06:40
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:50
Происшествия

СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 07:17
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
Свободная Пресса 01:47
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Экономика

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились

Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Экономика

Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами

Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.
Ведомости 06:42
Шоу-бизнес

Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану

Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино

Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.
Газета.Ru 01:41
Футбол

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей в Лионе

Первый матч с участием российского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов UEFA завершился вничью.
Ридус вчера в 15:16
Общество

Чита заняла 17 место в рейтинге высокомерных городов

По данным рейтинга Чита занимает 17 место, обогнав Ростов-на-Дону.
Заб.Ру 05:06
Происшествия

В море упал самолет ВВС Испании

В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
Аргументы недели 07:23
Общество

Под Екатеринбургом пропал татуированный лысый кот

На 12-м километре Челябинского тракта в поселке Первомайском потерялся лысый кот в татуировках.
ТагилСити.ру 06:54
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