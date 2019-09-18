Экономика

ВедомостиВедомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении дела Калви

Forbes01:58

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Ведомости05:53

Банк «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Коммерсантъ07:16

«КоммерсантЪ»: Уголовное дело против американского инвестора Майкла Калви могут прекратить

Эхо Москвы03:01

«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви

РБК06:22

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Интерфакс00:30

Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАССвчера в 16:28
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:49, Вашингтон
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Постер будущего фильма о Харли Квинн появился в Сети

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VSE42.RU 00:06
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Мамаев и Кокорин сегодня выйдут на свободу

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Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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ТАСС 07:10
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Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
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По данным рейтинга Чита занимает 17 место, обогнав Ростов-на-Дону.
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Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
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Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество

Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции

Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Происшествия

В море упал самолет ВВС Испании

В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
Аргументы недели 07:23
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
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Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу

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Российская газета 05:01
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
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Шоу-бизнес

Семья Юлии Началовой вступила в права наследства

Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
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Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Шоу-бизнес

Владимир Меньшов считал, что сын Юлии Меньшовой отстает в развитии

Впервые матерью Юлия Меньшова стала в 1997 году, когда у нее родился сын.
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Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море

Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 07:05
Происшествия

Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.
Lenta.ru вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Больную раком Заворотнюк взяли под охрану из-за журналистов

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в одной из московских клиник.
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Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество

На ВАСО собрали первый Ил-96-400М

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Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
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Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
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«Лион» после ничьей с «Зенитом» установил рекорд Лиги чемпионов

«Лион» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 15:26
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Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Чемпионат вчера в 21:56
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