Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.

с чего всё началось

Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).

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