Экономика
Ведомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok
Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Политика
Украинская делегация в Минске пренебрегла указаниями офиса Зеленского
Украинская делегация на переговорах контактной группы в Минске проигнорировала указания офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 11:02
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru 10:50
Здоровье
В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС
Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск 07:42
Шоу-бизнес
Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия
Адвокат сообщил об обжаловании приговора Устинову
Защита Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии после задержания в день несанкционированной акции 3 августа в Москве, обжаловала приговор, вынесенный 16 сентября.
РБК 04:17
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика
США не нашли в Донбассе и Крыму желающих быть частью России
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на «оккупированных территориях» Донбасса, в Крыму и Грузии нет людей, которые желают стать частью России.
Lenta.ru 10:27
Здоровье
Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
RT на русском 08:13
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Футбол
Супруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
RT на русском 11:16
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Футбол
19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
Pravda.Ru вчера в 16:37
Общество
Названы российские города с самыми высокомерными жителями
Москва заняла седьмое место в рейтинге, а самыми невысокомерными оказались жители Иваново.
Известия 06:58
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета 04:39
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42