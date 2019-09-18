Экономика
Ведомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok
Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:53, Вашингтон
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
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Происшествия
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РИА Новости 10:44
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Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
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Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
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Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
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«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
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В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
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Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья
В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Сбой произошел на серой ветке московского метро
На участке серой ветки московского метро перестали ходить поезда. Об этом сообщается на странице метрополитена столицы в твиттере.
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Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2). Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.
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