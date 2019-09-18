Экономика

ВедомостиВедомости«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Оценка стоимости пакета акций IFTG легла в основу дела Baring Vostok. Банк "Восточный", который до июня 2019 г. находился под контролем инвестфонда, принял их в качестве отступного по кредиту на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ).
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

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Титов: дело по Baring Vostok следует прекратить

ТАСС08:21

«Восточный» пообещал проверить новую оценку акций из дела Калви

РБК06:22

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Интерфакс00:30

Банк «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Коммерсантъ07:16

«КоммерсантЪ»: Уголовное дело против американского инвестора Майкла Калви могут прекратить

Эхо Москвы03:01

«Коммерсантъ» сообщил о возможном прекращении дела Калви

Forbes01:58

«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Ведомости05:53
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского».
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Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
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В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
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Названы российские города с самыми высокомерными жителями.
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Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года

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Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились

Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
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Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
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Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
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Происшествия

В Киеве мужчина угрожает взорвать мост

Мужчина на мосту в Киеве угрожает взорвать его, проводится спецоперация, дело квалифицировано как подготовка теракта, заявил глава киевской полиции.
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Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
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Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине

РБК 08:34
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Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной

По итогам переговоров России, Украины и Евросоюза по вопросу транзита газа не стоит ожидать конкретных договоренностей.
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Экономика

В Крыму появится возможность снять наличные на кассах магазинов

Услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов планируют запустить в Крыму, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.
Интерфакс вчера в 20:09
Происшествия

Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
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«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей

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В море упал самолет ВВС Испании

В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
Аргументы недели 07:23
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Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья

В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

Сбой произошел на серой ветке московского метро

На участке серой ветки московского метро перестали ходить поезда. Об этом сообщается на странице метрополитена столицы в твиттере.
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Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США

Известия вчера в 13:49
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Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
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Футбол

Швец дисквалифицирован на три матча за фол в игре с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Антона Швеца по итогам матча 9-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2). Напомним, в середине второго тайма встречи Швец грубо нарушил правила на хавбеке ростовчан Матиасе Норманне и получил красную карточку.
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