12 мая во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы НК «Роснефть» Игоря Сечина последний рассказал, что в рамках проекта «Восток Ойл» на Таймыре приступили к поисково-разведочному бурению, указано на официальном сайте президента РФ.

Общество В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека. 145

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 243

Здоровье Ученые назвали правильное питание залогом здоровья Отмечается, что большое число смертей от COVID-19 связаны с плохим обменом веществ, ожирением и диабетом.

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 6

Общество Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.

Культура Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября. 7

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 502

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 280

Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 6

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 1,8K

Общество Раскрыта опасность покупок через интернет Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».

Спорт Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.

Авто Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72% Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 143

Общество США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. 2

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 361

Общество В Красноярском крае введут масочный режим Жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте, сообщил губернатор Александр Усс. 71

Общество Обязательный масочный режим могут ввести в Иркутской области с 20 мая В Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте с 20 мая. 43