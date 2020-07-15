Политика

Газета.RuГазета.RuВован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись беседы опубликована на Youtube-канале "Октагон".
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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Пранкеры от имени генсекретаря ООН поговорили с президентом Польши

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Экономика

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
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В ближайшее время состоится большая битва за город Сирт, сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.
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Армия и оружие

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении

РИА Новости 00:17
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Происшествия

Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
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Испытателей вакцины от коронавируса выписали из больницы

Первая группа добровольцев, которая тестировала вакцину от коронавируса, выписана из клиники.
URA.Ru 03:48
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Общество

В России за сутки зафиксировано 6422 новых случая коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6422 новых носителя коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:47
Происшествия

На Урале суд отпустил под залог гендиректора «Титановой долины»

Ленинский районный суд в среду отпустил под залог в размере 2,5 миллионов рублей генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 03:35
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подтвердил, что ведет переговоры о переходе в ЦСКА.
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Происшествия

Ветер повалил более 90 деревьев во Владимирской области

Ветер повалил 92 дерева и повредил 24 линии электропередач во Владимирской области, сообщило ГУ МЧС по региону во вторник.
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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Недвижимость

В Москве рухнул спрос на однокомнатные квартиры

По итогам первого полугодия 2020-го спрос на однокомнатные квартиры в московских новостройках эконом- и комфорткласса рухнул на 34 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го.
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Наука

Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела

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Армия и оружие

Самолеты Ил-26 привлечены к тушению пожаров в Ульяновской области

Политическая Экспертиза 03:33
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Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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Происшествия

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

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Происшествия

В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах

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В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
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Общество

В Белоруссии задержали более 200 человек в ходе протестов

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В Совфеде выявили новый случай коронавируса

Положительный тест на наличие коронавируса сдал один из российских сенаторов. В настоящий момент он лечится на дому.
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
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Общество

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Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
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