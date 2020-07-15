Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись беседы опубликована на Youtube-канале "Октагон".

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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