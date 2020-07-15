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Газета.RuГазета.RuВован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду. Как сообщает газета "Известия", телефонные хулиганы представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поздравили политика с победой.
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Президент Польши рассказал о разговоре с российскими пранкерами

РИА Новости09:44

Экс-премьер Польши отреагировал на пранк Лексуса и Вована

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Пранкеры от имени генсекретаря ООН поговорили с президентом Польши

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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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Дуда назвал ситуацию с демонтажем советских памятников несерьезной

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