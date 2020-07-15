Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду. Как сообщает газета "Известия", телефонные хулиганы представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поздравили политика с победой.

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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