Политика

Газета.RuГазета.RuВован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись беседы опубликована на Youtube-канале "Октагон".
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Дуда назвал ситуацию с демонтажем советских памятников несерьезной

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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

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Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Польши от имени генсека ООН

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Пранкеры от имени генсекретаря ООН поговорили с президентом Польши

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Президент Польши стал жертвой российских пранкеров, выдавших себя за генсека ООН

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Политолог высмеял икающего Дуду после предложения «забрать Львов»

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Певец Антонов отметил важность прибавки к пенсиям за советский стаж

Пенсии следует увеличивать всем, потому что сейчас выплаты находятся на низком уровне, отметил Антонов.
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Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Газета.Ru 06:30
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Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

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В дом ведущей Первого канала пришла полиция

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Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
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Шоу-бизнес

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Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Здоровье

В Киеве установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом

Киев, 15 июля 2020, 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.
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Общество

ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против мобильного оператора Tele2 за необоснованное повышение тарифов на связь во время пандемии.
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Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин похудел на 43 килограмма

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Общество

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Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
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Кино

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Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

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Общество

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В ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины, выписана из госпиталя имени Бурденко.
RT на русском 04:10
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Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены

Live24 13 июля в 06:39
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Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
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Шоу-бизнес

Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом

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CT news 07:05
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Политика

Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании

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RT на русском 06:02
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Политика

Абхазия продлила закрытие границ с Россией до 21 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении режима ограничений на границе с Россией до 21 июля в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
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Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
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Анастасия Волочкова считает себя «балериной всея Руси»

Балерина Анастасия Волочкова очень часто публикует на своей страничке в «Инстаграме» философские мысли.
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В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес

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Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
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Здоровье

Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы

Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила симптомы рака щитовидной железы.
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В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
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Польский политический деятель, президент Польши с 6 августа 2015 года. 24 мая 2015 года избран главой польского государства.
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