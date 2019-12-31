Политика
Газета.RuВован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Копающая под Трампа конгрессвумен пообещала «Грете Тунберг» спасти остров Чунга-Чанга
Комсомольская правда00:00
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