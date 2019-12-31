Политика

Газета.RuГазета.RuВован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru11:25

Уральский пранкер Лексус от имени Греты Тунберг напугал конгресс США катастрофой на острове Чунга-Чанга

URA.Ru08:58

Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Lenta.ru07:36

Пранкеры от имени Тунберг напугали конгрессвумен экокатастрофой на острове Чунга-Чанга

Life.ru07:48

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг

РИА Новости08:56

Пранкеры Лексус и Вован позвонили конгрессвумен от имени Греты Тунберг

РЕН ТВ06:31

Копающая под Трампа конгрессвумен пообещала «Грете Тунберг» спасти остров Чунга-Чанга

Комсомольская правда00:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Армия и оружие

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Террористы на Новый год атаковали ракетами российскую базу Хмеймим

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Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
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В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
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Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Футбол

Усманов допускает, что может стать спонсором «Эвертона»

Российский бизнесмен Алишер Усманов не стал исключать, что может стать одним из спонсоров «Эвертона».
Евро-футбол.ру 12:19
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
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Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 12:50
Происшествия

В СК назвали возможную причину гибели семьи при пожаре в Подольске

RT на русском 12:43
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Общество

Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
Общество

Над Россией пройдет метеоритный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
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Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя

Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
РИА Новости 12:01
Политика

Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Российская газета 12:52
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости 08:36
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Хоккей

«Авангард» уверенно обыграл «Адмирал»

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Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
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Поклонскую возмутили «петросяновские каламбурчики» и «муси-пуси» по ТВ

РИА Новости 11:05
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Кино

В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»

С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
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Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Экономика

В 2020 году ожидают начала мирового кризиса

Меньшая часть экономистов говорят, что ничего такого не произойдет, и в 2020 году экономика мира и России будут расти.
REGNUM 01 января в 16:21
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости 31.12.19 в 08:43
Политика

В Совете нацбезопасности Ирана заявили, что отомстят убийцам генерала Сулеймани

Тегеран сделает все, чтобы отомстить тем, кто убил командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 10:41
Армия и оружие

Пентагон одобрил отправку еще 3 тыс. военных на Ближний Восток

Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток.
ТАСС 12:57
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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Chrysler презентует концепт Airflow Vision на выставке CES

Американский бренд представит концепцию Airflow Vision на выставке Consumer Electronics Show в 2020 году в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Американский политик, член Палаты представителей США от 43-го избирательного округа Калифорнии с января 2013 года, представляющая Демократическую партию. Член Демократической партии с 1991 года, она является самой старшей из 12 женщин, представленных в настоящее время в Конгрессе Соединенных Штатов, а также является членом и бывший председателем Чёрного кокуса Конгресса.
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