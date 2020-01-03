Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Политика Совбез Ирана назвал смерть генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).

Общество СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.

Технологии Google отключила камеры Xiaomi от своей системы «умного» дома Как стало известно, поисковый гигант Google принял решение отключить устройства производства Xiaomi от своих девайсов — Nest Hub и Assistant — в связи с тем, что владелец одной из камер Xiaomi сообщил, что его Nest Hub показывает фотографии неизвестной ему квартиры, по всей видимости, соединившись с чужой камерой.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Наука Искусственный интеллект от Google смог эффективно определять рак груди Как отмечают СМИ, искусственный интеллект от компании Google показал себя не хуже, чем опытные врачи-онкологи, выявив женщин с ранней стадией рака молочной железы, основываясь на скриншотах маммограмм, сообщает ЕНВ.

Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Энергетика Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.