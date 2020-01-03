Политика
Газета.RuВован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Копающая под Трампа конгрессвумен пообещала «Грете Тунберг» спасти остров Чунга-Чанга
Комсомольская правда00:00
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Как стало известно, поисковый гигант Google принял решение отключить устройства производства Xiaomi от своих девайсов — Nest Hub и Assistant — в связи с тем, что владелец одной из камер Xiaomi сообщил, что его Nest Hub показывает фотографии неизвестной ему квартиры, по всей видимости, соединившись с чужой камерой.
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Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи
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Общество
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Общество
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В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Наука
Искусственный интеллект от Google смог эффективно определять рак груди
Как отмечают СМИ, искусственный интеллект от компании Google показал себя не хуже, чем опытные врачи-онкологи, выявив женщин с ранней стадией рака молочной железы, основываясь на скриншотах маммограмм, сообщает ЕНВ.
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
Кино
Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году
Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Энергетика
Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Футбол
ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского «Динамо»
ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
Политика
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Трамп По словам главы Штатов, переговоры по второй стадии торгового соглашения с Китаем начнутся в китайской столице позже.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
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Голландия официально перестала существовать, теперь только Нидерланды
С 1 января 2020 года официально перестало существовать название Голландия для обозначения Нидерландов.