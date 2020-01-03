Политика

Газета.RuГазета.RuВован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru11:25

Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Lenta.ru07:36

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен от имени Греты Тунберг

РИА Новости08:56

Пранкеры от имени Тунберг напугали конгрессвумен экокатастрофой на острове Чунга-Чанга

Life.ru07:48

Уральский пранкер Лексус от имени Греты Тунберг напугал конгресс США катастрофой на острове Чунга-Чанга

URA.Ru08:58

Пранкеры Лексус и Вован позвонили конгрессвумен от имени Греты Тунберг

РЕН ТВ06:31

Копающая под Трампа конгрессвумен пообещала «Грете Тунберг» спасти остров Чунга-Чанга

Комсомольская правда00:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
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Высший совет национальной безопасности Республики Иран заявил, что убийство Соединенными Штатами главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани – крупнейшая стратегическая ошибка Вашингтона.
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Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
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Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
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Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
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В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
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Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

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РИА Новости 11:10
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

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Как стало известно, поисковый гигант Google принял решение отключить устройства производства Xiaomi от своих девайсов — Nest Hub и Assistant — в связи с тем, что владелец одной из камер Xiaomi сообщил, что его Nest Hub показывает фотографии неизвестной ему квартиры, по всей видимости, соединившись с чужой камерой.
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Как отмечают СМИ, искусственный интеллект от компании Google показал себя не хуже, чем опытные врачи-онкологи, выявив женщин с ранней стадией рака молочной железы, основываясь на скриншотах маммограмм, сообщает ЕНВ.
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Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году

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При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольск Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие

В США ищут способ очистки орбиты в случае ядерного заражения космоса КНДР

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Энергетика

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
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С 1 января 2020 года официально перестало существовать название Голландия для обозначения Нидерландов.
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