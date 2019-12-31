Политика

Газета.RuГазета.RuВован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru11:25

Пранкеры Лексус и Вован позвонили конгрессвумен от имени Греты Тунберг

РЕН ТВ06:31

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Life.ru07:48

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URA.Ru08:58

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