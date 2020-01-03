Политика
Газета.RuВован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Копающая под Трампа конгрессвумен пообещала «Грете Тунберг» спасти остров Чунга-Чанга
Комсомольская правда00:00
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:14, Ашберн
Армия и оружие
Трамп сказал, что убийством Сулеймани США хотят остановить войну
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США, убив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а прекратить войну.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
В сообщении пресс-службы "Столото" говорится, победитель новогоднего розыгрыша так и не вышел на связь.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Футбол
Наставник «Монако» Морено: хочу большего контроля команды над игрой
Главный тренер «Монако» Роберт Морено заявил, что хочет, чтобы его команда имела больший контроль над игрой во время матчей.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут
На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Баскетбол
ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Политика
США внесли «Асаиб Ахль аль-Хакк» в список террористических группировок
Госсекретарь США Майкл Помпео внес шиитскую военизированную группировку "Асаиб Ахль аль-Хакк" в американский список иностранных террористических организаций, а двух ее лидеров - в перечень иностранных террористов.
Спорт
Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»
Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Армия и оружие
Глава правительства Ирака назвал убитого США иранского генерала героем
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди заявил, что американцы убили двух героев войны против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — иранского генерала Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем главы ополчения иракских шиитов.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Политика
В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Энергетика
Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль
Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
Армия и оружие
ВМС США разработают концепцию применения больших надводных роботов
ВМС США в ближайшее время сформируют рабочую группу, которая должна будет разработать концепцию применения на флоте средних и больших надводных роботов.
Общество
Над Россией пройдет метеоритный дождь
В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Три человека были ранены, один погиб. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Футбол
Бенито стал частью киевского «Динамо»
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Фигурное катание
Туктамышева проведет в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева организует в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу.