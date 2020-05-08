Общество

РБКРБКПранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу. Запись разговора опубликована на YouTube. На ней слышно, как человек с голосом, похожим на голос Зденека Гржиба, общается с пранкером, который представился мэром Киева Виталием Кличко.
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