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РБКПранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу. Запись разговора опубликована на YouTube. На ней слышно, как человек с голосом, похожим на голос Зденека Гржиба, общается с пранкером, который представился мэром Киева Виталием Кличко.
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Ливень размыл Окский съезд и затопил несколько улиц в Нижнем Новгороде
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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
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Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение
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