Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу. Запись разговора опубликована на YouTube. На ней слышно, как человек с голосом, похожим на голос Зденека Гржиба, общается с пранкером, который представился мэром Киева Виталием Кличко.

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

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