Общество

Взгляд-инфоВзгляд-инфоВовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ

По уровню вовлеченности населения в малый бизнес Саратовская область оказалась середнячком среди регионов страны. Сегодня об этом сообщает РИА Новости. Главным критерием стала доля сотрудников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы в 2019 году (использовались данные Росстата).
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Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес — 2020

Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.
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Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес

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Петербург в тройке регионов по вовлеченности горожан в малый бизнес

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Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

РИА Новостивчера в 17:16
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Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
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Общество

Заявлено о 232 тысячах зараженных коронавирусом человек

За весь период мониторинга в России выявлено 232243 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 43512 человек, скончалось 2116 человек с коронавирусом.
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В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

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В Тюмени произошел пожар в корпусе больницы УФСИН

В тюменской ИК№4 загорелась кровля производственного корпуса больницы. Сигнал о пожаре поступил в 11:18 местного времени.
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Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

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Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини сравнил полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Локомотив»).
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Условия получения новых выплат семьям с детьми назвали власти

Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребёнка 3-16 лет.
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В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились 227 человек, общее число заболевших составило 1428 .
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Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google

Аналогичное решение было недавно со смартфоном Huawei P30 lite New Edition, который также выпускается с сервисами Google.
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Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
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Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
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Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
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"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
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В Пермском крае выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
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Президент назначил новые выплаты для семей с детьми

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Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске

Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
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ВВС Индии выпустили несколько истребителей Су-30МКИ из-за появления китайских вертолетов в районе границы, неподалеку от Ладакхе, что было расценено военными как потенциальная угроза.
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