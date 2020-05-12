Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.

с чего всё началось

Саратовская область оказалась в рейтинге на 45-м месте. Доля сотрудников малых предприятий в нашей губернии составляет 13,1% (средний показатель по РФ - 15%), а оборот МП на одного работника – 2,671 млн рублей.

Вовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ

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