Общество
Взгляд-инфоВовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ
По уровню вовлеченности населения в малый бизнес Саратовская область оказалась середнячком среди регионов страны. Сегодня об этом сообщает РИА Новости. Главным критерием стала доля сотрудников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы в 2019 году (использовались данные Росстата).
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Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.РИА Новостивчера в 20:04
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Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес
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Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров
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Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
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Политика
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Аукционный дом Julien's Auctions сообщает на своем сайте о том, что акустическая гитара покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна станет одним из лотов предстоящего мероприятия.
Петербургский дневник 03:39
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Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro
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Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней
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