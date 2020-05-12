Общество

Взгляд-инфоВзгляд-инфоВовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ

По уровню вовлеченности населения в малый бизнес Саратовская область оказалась середнячком среди регионов страны. Сегодня об этом сообщает РИА Новости. Главным критерием стала доля сотрудников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы в 2019 году (использовались данные Росстата).
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с чего всё началось

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:16

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Петербург в тройке регионов по вовлеченности горожан в малый бизнес

Петербургский дневник01:01

Татарстан вошел в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

БИЗНЕС Online00:40

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

РИА Новостивчера в 17:16

Эксперты выяснили, на каком месте Саратовская область находилась по вовлечению населения в малый бизнес до пандемии

Версия-Саратоввчера в 23:15

Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес

Телеканал 360°вчера в 22:31

В Ленобласти оборот малого бизнеса в 2019 году составил 431,2 млрд рублей

Online47.ruвчера в 18:55

Вовлеченность саратовцев в малый бизнес оказалась ниже средней по РФ

Взгляд-инфо00:09
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Здоровье

В Челябинской области за сутки коронавирус выявили у 57 человек

В министерстве здравоохранения региона отметили, что с начала распространения новой инфекции в Челябинской области умерло 12 человек с подтвержденным коронавирусом.
Радио Business FM Челябинск 02:35
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Общество

Врач назвала лучшую маску для защиты от коронавируса

Алексеева отметила, что многие граждане берут с собой «дежурные» одноразовые маски на улицу, которые надевают не сразу, а только когда видят в этом нужду.
Московский Комсомолец 01:42
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Общество

Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в России

Президент России Владимир Путин заявил, что принято решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом с 3 лет до наступления 16 лет.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
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Общество

В Карелии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Карелии, поле того как более недели находился в реанимации, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 01:42
2
Общество

Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv вчера в 11:53
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Общество

Контролеры на транспорте начали проверку ношения пассажирами масок и перчаток в столице

Следят за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта контролеры ГКУ «Организатор перевозок», а на станциях и поездах рейды проводятся совместно с полицией.
Агентство Москва вчера в 23:44
Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Общество

В России выросло число мошенничеств с кредитными историями

В России значительно выросло количество случаев мошенничества с кредитными историями граждан.
Lenta.ru вчера в 21:57
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Футбол

Продажа «Ньюкасла» саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва

Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва.
Вести.Ru вчера в 15:41
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Пять человек погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Коммерсантъ 00:56
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Общество

Власти Уханя проверят на коронавирус всех жителей города

«Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в сообщении властей от 11 мая.
Известия 00:59
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Хоккей

Капризов не сможет дебютировать за «Миннесоту» в этом сезоне НХЛ

По информации издания, которое ссылается на источник в лиге, НХЛ сообщила «Уайлд», что Капризов имеет нулевой шанс на то, что ему будет разрешено дебютировать в НХЛ этим летом, если прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 возобновится.
Нева Спорт 01:47
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Здоровье

В Тамбовской области умер четвертый пациент с коронавирусом

Обозреватель Врн 02:08
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 10 мая в 08:20
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
99
Общество

В США число жертв коронавируса превысило 80 тысяч человек

Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, сообщил, что общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 1,34 млн человек.
НТВ вчера в 17:05
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции

В оперштабе подчеркнули, что смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который в Москве сохранится до конца месяца.
РИА Новости вчера в 14:05
3
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
283
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Игры

Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI

Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru вчера в 13:05
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57
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Общество

Путин заявил о необходимости двукратного увеличения детских пособий

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком должен быть увеличен в два раза — до 6750 рублей.
Известия вчера в 09:38
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Общество

В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса

ТАСС 02:21
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