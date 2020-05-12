Общество
Tverigrad.ru15% жителей Тверской области вовлечены в малый бизнес
Тверская область заняла 31 место в рейтинге российских регионов по степени вовлечённости населения в малый бизнес. К такому выводу пришли аналитики агентства РИА «Рейтинг». Главным критерием стала доля сотрудников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы в 2019 году.
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Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.РИА Новостивчера в 20:04
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