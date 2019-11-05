Космос

КоммерсантъКоммерсантъ«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства

«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство. «Вояджер-2» запустили более 40 лет назад. Изначально целью «Вояджеров» было исследование Юпитера и Сатурна.
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«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

Москва 2402:20

«Вояджеры» измерили скорость звука и давление в открытом космосе

Популярная механика31 октября в 19:02

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство спустя 40 лет

Известиявчера в 22:22

Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство

Российская газетавчера в 21:21

«Вояджер-2» через 40 лет после старта прислал отчет из межзвездного пространства

Взгляд.рувчера в 20:55

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

РБКвчера в 23:32

«Вояджеры» помогли определить скорость звука в гелиосферной мантии

N+131 октября в 19:02
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Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Общество

Врач-диетолог назвала самые вредные сладости

Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Армия и оружие

Неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад объяснили

Lenta.ru вчера в 20:09
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Экономика

На Сахалине собираются развивать медицинский туризм

Ключевая стратегическая задача развития здравоохранения до 2029 года, чтобы люди жили долго (78+) и чтобы медицинский туризм стал одним из приоритетных направлений, а именно потоки с Азии должны быть перенаправлены на Сахалин.
Сахалин.Инфо 02:45
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Культура

Президент и Патриарх открыли выставку к 75-летию Победы

На выставке, организованной в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней.
Комсомольская правда вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Происшествия

В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП

Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
РИА Новости 02:18
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Происшествия

В Петербурге с отравлением слегли 60 сотрудников «Ленты»

По данным СМИ, на недомогание пожаловались 60 сотрудников магазина.
Piter.tv 02:44
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия

В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра «Э»

В Назрани прошли похороны начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.
Российская газета вчера в 09:03
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Происшествия

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03 ноября в 03:23
Экономика

Выручка «Вымпелкома» падает второй квартал подряд

4 ноября «Вымпелком» отчитался за III квартал 2019 года: выручка компании продолжает падать и составила 74,7 млрд руб, что на 2,7% меньше итога аналогичного квартала в прошлом году.
Ведомости вчера в 01:38
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02 ноября в 01:21
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва вчера в 07:13
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Интернет

Компания Facebook сменила логотип

Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Хоккей

Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

Discover24 01:30
Политика

Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости 02:52
Финансы

Курс рубля подрос в начале торгов во вторник

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.
Интерфакс 02:32
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Действующий космический аппарат, запущенный НАСА 20 августа 1977 года в рамках программы «Вояджер» для исследований дальних планет Солнечной системы. Первый и единственный аппарат, достигший Урана и Нептуна. По дальности достижения и изучения объекта Солнечной системы его смогла превзойти только автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты», которая в июле 2015 года достигла Плутона.
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