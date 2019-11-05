Космос
Lenta.ru«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА. В научном журнале Nature Astronomy описано, какие данные получали специалисты во время прохождения аппарата через гелиосферу.
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Опубликованы данные из межзвездного пространства, полученные зондом «Вояджер-2»
Московский Комсомолец03:46
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