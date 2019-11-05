Космос

Lenta.ruLenta.ru«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА. В научном журнале Nature Astronomy описано, какие данные получали специалисты во время прохождения аппарата через гелиосферу.
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Глава ИКИ объяснил значимость данных «Вояджера-2» из межзвездного пространства

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Опубликованы данные из межзвездного пространства, полученные зондом «Вояджер-2»

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«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

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Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство

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Космический аппарат Voyager 2 спустя 40 лет вышел в межзвездное пространство

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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

РБКвчера в 23:32
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

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В Москве побит температурный рекорд 1922 года

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Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.
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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
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Диетологи заявили, что похудеть можно и без физических упражнений

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Коммерсантъ вчера в 19:49
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Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.
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РИА Новости 05:17
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В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
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В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
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В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог

Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция".
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«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
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СК возбудил дело после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

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Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии.
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Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Ракетное возмездие: «Точка» ударила по террористам в горах Латакии

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