с чего всё началось

Межпланетный аппарат "Вояджер-2" послал сообщение на Землю. Об этом сообщается на сайте NASA. Аппарат покинул гелиосферу и достиг межзвездного пространства на расстоянии 18 млрд км от Земли, далеко за орбитой Плутона, 5 ноября 2018 года.

«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

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Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

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Транспорт Москва определилась с названиями станций Большой кольцевой линии метро Столичная мэрия утвердила названия пяти станций БКЛ, с которых можно будет пересесть на радиальные линии подземки.

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