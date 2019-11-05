Космос

Lenta.ruLenta.ru«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА. В научном журнале Nature Astronomy описано, какие данные получали специалисты во время прохождения аппарата через гелиосферу.
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Опубликованы данные из межзвездного пространства, полученные зондом «Вояджер-2»

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«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

РИА Новостивчера в 18:04

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство спустя 40 лет

Известиявчера в 22:22

Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство

Российская газетавчера в 21:21

Космический аппарат Voyager 2 спустя 40 лет вышел в межзвездное пространство

ТК Звездавчера в 18:48

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

РБКвчера в 23:32

Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые

LentaChel.ruвчера в 14:50
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Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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Ключевая стратегическая задача развития здравоохранения до 2029 года, чтобы люди жили долго (78+) и чтобы медицинский туризм стал одним из приоритетных направлений, а именно потоки с Азии должны быть перенаправлены на Сахалин.
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Почему «Булава» не может летать на запад

Полигон находится под плотным наблюдением иностранной разведки, поэтому на него запускают ракеты более старых модификаций.
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Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ

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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
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