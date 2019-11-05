Космос
РИА Новости«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации. "Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница.
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«Вояджер-2» через 40 лет после старта прислал отчет из межзвездного пространства
Взгляд.рувчера в 20:55
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