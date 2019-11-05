Космос

РИА НовостиРИА Новости«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации. "Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница.
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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

РБКвчера в 23:32

«Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство спустя 40 лет

Известиявчера в 22:22

Через 40 лет после запуска Voyager 2 вышел в межзвездное пространство

Российская газетавчера в 21:21

«Вояджер-2» через 40 лет после старта прислал отчет из межзвездного пространства

Взгляд.рувчера в 20:55

Запущенный в 1977 году «Вояджер-2» вошел в новую область космоса

Московский Комсомолецвчера в 19:06

Космический аппарат Voyager 2 спустя 40 лет вышел в межзвездное пространство

ТК Звездавчера в 18:48

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

РИА Новостивчера в 18:04
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
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Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
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Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Энергетика

На Сахалине подорожали бензин и дизтопливо

Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
REGNUM вчера в 22:37
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На восстановление газона «Казань Арены» направят 96 млн рублей

Реальное время 03 ноября в 20:32
Футбол

«Оренбург» в гостях обыграл «Урал» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над екатеринбургским клубом «Урал» со счётом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.
News.ru вчера в 08:11
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
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Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Общество

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
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Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости вчера в 06:36
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Хоккей

Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Российская газета вчера в 23:18
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия

Суд в Ангарске завершил дело о гибели пенсионеров из-за прорыва трубы

Ангарский городской суд признал невиновным слесаря-сантехника, которого обвиняли в гибели пожилой супружеской пары из-за прорыва трубы отопления.
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Двухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца

Матч ТВ вчера в 22:46
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru 03 ноября в 23:58
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«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 03 ноября в 15:41
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В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата

В качестве приоритетной версии убийства называют служебную деятельность Эльджаркиева.
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МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
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Redmi K30 станет самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G

Политическая Экспертиза 03 ноября в 23:55
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«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

РЕН ТВ вчера в 05:08
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