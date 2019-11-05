Космос
РИА Новости«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации. "Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница.
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Армия и оружие
National Interest признал превосходство России в «космической гонке»
Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.
Политическая Экспертиза вчера в 09:25
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Политика
Трамп пожелал заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР
Вашингтон хочет заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами.
Известия 17:19
Авто
Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем
Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.
Тарантас Ньюс 08:25
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
До Steam игра доберётся лишь в декабре — точная дата станет известна ближе к выходу.
Игромания.ру 17:44
Политика
Минюст США потребовал данные об анонимном авторе книги о Трампе
Министерство юстиции США требует предоставить данные о высокопоставленном чиновнике администрации Дональда Трампа, который пишет разоблачительную книгу о президенте США, сообщает The New York Times.
Интерфакс 20:42
Общество
Началась погрузка последней партии белух из «китовой тюрьмы»
РИА Новости 20:00
Экономика
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Авто
Скидки в ноябре на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
В ноябре при покупке моделей LADA действуют специальные акции и предложения, которые позволяют получить скидку.
Тарантас Ньюс 00:02
Происшествия
Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье
Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
ТАСС 19:53
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – не работает система сообщений.
Инфо24 08:59
Политика
Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону
В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону.
РБК 15:31
Энергетика
«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф
В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия 20:10
Футбол
Конте: «„Боруссия“ – сильная и проверенная команда»
«Боруссия» – сильная и проверенная команда, которая уже много лет играет в Лиге чемпионов.
Soccer.ru 15:52
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей
Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Наука
Курильщики стареют быстрее, считают ученые
В научном издании Naked Science сообщили, что ученые изучили 18 тысяч признаков, на которые может повлиять курение.
АБН вчера в 15:52
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Экономика
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ 17:29
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Армия и оружие
На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль вчера в 13:24
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Общество
В деятельности главного московского единоросса коррупции не нашли
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, в 2012-2013 годах Метельский действительно был участником ряда юридических лиц, но позднее вышел их них в связи с избранием в Московскую городскую Думу, - отмечает телеканал "Дождь".
Новые Известия 03:40