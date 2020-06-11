Происшествия

RT на русскомRT на русскомВозбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту сбыта наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП на Смоленской площади, участником которого был Михаил Ефремов.
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