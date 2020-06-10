с чего всё началось

Следователи допросят актера Михаила Ефремова по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах. Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков

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