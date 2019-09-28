Происшествия
Российская газетаВозбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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Уголовное дело завели в отношении бывших глав краевых Минфина и Минтера
Московский Комсомолец Чита04:51
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Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
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Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru 26 сентября в 09:29
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке
Радостную новость сообщила сестра невесты, принцесса Евгения, а также Букингемский дворец.
Salt Mag 26 сентября в 08:05
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Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
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Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
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Apple неожиданно выпустила обновление iOS 13.1.1
В минувшую пятницу компания неожиданно для всех выпустила новую версию iOS 13.1.1 под серийным номером 17A6854.
Дни24 04:49
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Футбол
Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»
Бомбардир.ру 05:31
Энергетика
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Аналитики компании Cowen & Co. подсчитали, что производители нефти и газа истратили 56 процентов общего бюджета еще до июня, так что в ноябре отрасль в целом окажется банкротом.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 15:26
Авто
В Mercedes подтвердили контракт с McLaren
В предыдущие годы в McLaren сумели создать базис для своего возвращения на вершину, этому способствовало и успешное выступление с Renault в нынешнем сезоне.
F1news.ru 04:10
Общество
Новая модель куклы Барби стала гендерно нейтральной
Линия гендерно нейтральных кукол Барби (Barbie) выпущена компанией Mattel. Об этом 25 сентября сообщает CNN.
REGNUM 25 сентября в 13:46
Наука
Частицы пластика найдены в чайных пакетиках
Одним из главных источников полимерных микрочастиц оказались пакетики для чая.
Цензуры.Нет 26 сентября в 05:21
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент телепрограммы, которую вела Анастасия Заворотнюк.
Рамблер вчера в 16:30
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Панов: потеря футболиста «Зенита» Азмуна равносильна отсутствию Миранчуков в «Локомотиве»
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Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Единоборства
Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Общество
В ГИБДД перестали принимать фотографии из «Помощника Москвы»
Госавтоинспекция не выносит штрафы в автоматическом режиме за нарушения, которые выявили граждане и направили с помощью программы для смартфонов "Помощник Москвы".
Российская газета 04:08
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В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
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Шоу-бизнес
«Он убивал себя экстремальным похудением»: друг Владимира Турчинского о причинах его смерти
StarHit.ru 04:00
Происшествия
В Якутии на реке Лене столкнулись два парома с автомобилями
ТАСС вчера в 21:17
Общество
Партию белух из «китовой тюрьмы» отправили на судне к месту выпуска
Партию из 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в субботу отправили на судне к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
РИА Новости 04:43