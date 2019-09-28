Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВозбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

Российская газета05:50

На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело

Вести.Ru05:33

СК заявил, что Кириллова и Паздников помогли энергетикам уйти от налогов

Чита.Ру05:11

Уголовное дело завели в отношении бывших глав краевых Минфина и Минтера

Московский Комсомолец Чита04:51

Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела

ТАСС04:51

Следком возбудил уголовное дело в отношении Паздникова и Кирилловой

Zab.RU04:44

Бывшие вице-премьеры правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела

Говорит Москва04:54
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Политика

Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru вчера в 16:21
Футбол

Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Футбол

Алексей Ионов: «Ростов» может обыграть любую команду

Повторюсь, что Ростов может обыграть любую команду.
Советский спорт 07:35
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Происшествия

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Общество

МЧС опровергло запрет на курение на балконах

Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Политика

Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН

Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.
ФАН вчера в 15:52
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Наука

Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки

Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток вчера в 11:17
Футбол

«Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве

Спартак выиграл у Оренбурга (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.
Советский спорт 07:01
Гаджеты

Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM

В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Волейбол

Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира

Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Армия и оружие

«Охотник» и Су-57 совершили первый совместный полет

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" большой продолжительности полёта и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России, отметив, что "Охотник" был использован в качестве наводчика Су-57, полет продолжался 30 минут.
Вести.Ru вчера в 07:50
Технологии

Началось тестирование суверенного интернета на Урале

До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
ITZine.ru вчера в 07:41
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Армия и оружие

Каратели открыли огонь по ДНР – в Докучаевске поврежден жилой дом

По данным СЦКК, каратели открыли огонь ранним утром, применив крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Новостной фронт 05:44
Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Авто

Назван новый бестселлер на вторичном авторынке России

Автоновости дня 07:13
Гаджеты

Microsoft представит возрожденную линейку аксессуаров

Актуальные Новости 01:44
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Автоспорт

Квят пропустит квалификацию Гран-при России

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Путешествия

Саудовская Аравия ввела туристические визы

РБК вчера в 08:25
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали начальника управления местного МВД

В Кабардино-Балкарии задержан начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности республиканского МВД.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Авто

Названа стоимость автомобилей Dodge Charger модельного ряда 2020 года

Представитель американского автопрома компания Dodge летом текущего года презентовала ряд новинок, выпуск которых запланирован на 2020 год.
Актуальные Новости вчера в 13:40
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Автоспорт

Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri

F1news.ru 03:14
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