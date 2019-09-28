Происшествия
Российская газетаВозбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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Уголовное дело завели в отношении бывших глав краевых Минфина и Минтера
Московский Комсомолец Чита04:51
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Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
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Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" большой продолжительности полёта и истребитель пятого поколения Су-57 отработали взаимодействие в первом совместном полете, сообщили в Минобороны России, отметив, что "Охотник" был использован в качестве наводчика Су-57, полет продолжался 30 минут.
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Технологии
Началось тестирование суверенного интернета на Урале
До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.
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РБК 01:26
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Назван новый бестселлер на вторичном авторынке России
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Microsoft представит возрожденную линейку аксессуаров
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Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
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Квят пропустит квалификацию Гран-при России
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В Кабардино-Балкарии задержали начальника управления местного МВД
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В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
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Армия и оружие
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РБК 06:22
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Toro Rosso сменит название на Alpha Tauri
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