с чего всё началось

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Космос Сабуровский астроном измерил данные редчайшей кометы Филипп Романов, астроном-любитель из Москворечья-Сабурова, измерил данные недавно открытой кометы 2I/Borisov.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Общество В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

Гаджеты Новый iPhone 11 подешевел в России Напомним, что в продажу смартфон поступил за 60 тыс. рублей.

Экономика В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.

Киберспорт Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.

Политика Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

Политика Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».

Происшествия Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.

Происшествия Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.

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Политика Помпео подтвердил Лаврову непричастность к невыдаче виз дипломатам По словам главы МИД РФ, Помпео подтвердил, что ни он, ни президент Дональд Трамп непричастны к данному инциденту.

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Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Происшествия США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.

Фигурное катание Усачева стала второй на этапе юниорского Гран-при в Хорватии 13-летняя российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе место на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".