с чего всё началось

Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщило региональное управление Следственного комитета.

В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении

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