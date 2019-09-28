с чего всё началось

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Спорт Губерниев: Не надо было допинг жрать Губерниев уверен, что ситуация может оказаться очень серьезной, а санкции — более жесткими, чем перед Олимпиадой в Пхенчахне.

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.

Политика Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.

Происшествия МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.

Музыка Рэперы вытеснили рокеров с протестных митингов Из других массовых протестных акций с весомым музыкальным составом стоит также выделить митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году.

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Баскетбол «Енисей» обыграл ЦСКА на старте Единой лиги ВТБ «Енисей» обыграл ЦСКА на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:71.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Политика Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.

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