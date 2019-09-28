Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВозбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении пресс-службы
 ведомства, уголовное производство начато по факту сокрытия и присвоения бюджетных средств в особо крупном размере.
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