Происшествия
Российская газетаВозбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, уголовное производство начато по факту сокрытия и присвоения бюджетных средств в особо крупном размере.Евразия Daily08:08
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Уголовное дело завели в отношении бывших глав краевых Минфина и Минтера
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