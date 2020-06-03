Происшествия
Газета.RuНачальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России. Отмечается, что начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 был задержан в рамках расследования ЧП.
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В Норильске из-за разлива нефтепродуктов задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания», сообщила Генпрокуратура.Ведомости10:13
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Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
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